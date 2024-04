I Concerti della Normale: I Solisti Aquilani e il violino Daniele Orlando

Per I Concerti della Normale, una serata tutta dedicata alla musica per archi con I Solisti Aquilani e il violino di spalla Daniele Orlando che culminerà con la Serenata in do maggiore op. 48 di Pëtr Il’i? ?ajkovskij, una delle opere più celebri e amate del compositore russo. Biglietti in vendita presso il Teatro Verdi di Pisa e online tramite il Circuito Vivaticket. Maggiori info su www.sns.it