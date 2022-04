Appuntamento al Verdi con i Concerti della Normale

La musica cameristica, ovvero quella che si avvale non di un’orchestra di un gruppo selezionato di pochi strumenti, trova nel Quartetto di Fiesole uno dei gruppi più apprezzati della scena italiana. Composto da Alina Company e Simone Ferrari al violino, Flaminia Zanelli alla viola e Sandra Bacci al violoncello, l’ensemble, nato sotto la guida di Piero Farulli nel 1988, torna a Pisa per una serata dei Concerti della Normale, la rassegna di musica d’arte della Scuola Normale Superiore di cui è direttore artistico Carlo Boccadoro. Il Quartetto di Fiesole, per l’occasione, sarà affiancato da un altro grande interprete cameristico, il violoncellista Giovanni Gnocchi, che si esibisce regolarmente con musicisti come Kavakos, Ferschtman, Nikolic, Lonquich. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni componimenti cameristici a partire dal Settecento, con Wolfgang Amadeus Mozart, passando per l’Ottocento, con Franz Schubert, per finire al secolo scorso, con Anton von Webern.