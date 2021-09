Un settembre a tutta musica con i concerti a Pisa e provincia

Tango argentino, jazz e musica sacra. Ma anche i grandi nomi dello scenario musicale italiano, da Gianna Nannini a Loredana Berté e Francesco De Gregori. È il caso di dirlo: quest'anno settembre è il mese dei concerti per tutti i gusti. Ecco qualche suggerimento sui concerti che si terrano a Pisa e provincia per passare qualche ora immersi nella buona musica.

Quello di settembre si prospetta un mese di grande musica per Pisa. Si terrà infatti il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo nella suggestiva location di Piazza dei Cavalieri. Ad aprire le "danze", sabato 4 settembre, sarà la mitica Gianna Nannini, tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Sarà infatti il suo tour estivo, 'Piano forte e Gianna Nannini– La Differenza', a far scatenare il pubblico la sera del 4 settembre. Protagonista l'ultimo album della cantante, 'La differenza', uscito il 15 novembre 2019, che vedrà la Nannini accompagnata sul palco da un pianista e impegnata in una versione inedita con formazione piano e voce.

Ma Summer Knight in piazza dei Cavalieri non ha finito di ospitare i grandi cantanti italiani. Mercoledì 8 settembre sarà la volta di una vera e propria star della musica italiana: Loredana Bertè. Sorella minore di Mia Martini, da sempre è stata considerata dalla stampa come il simbolo del rock italiano, sempre in grado di distinguersi grazie alla sua forte personalità e grinta, ma soprattutto alla spiccata dote vocale. Fu proprio nell’anno 1982 che Loredana debuttò con il famoso brano 'Non sono una signora', mentre raggiunse il top delle classiche con gli album BabyBertè. L’ultimo successo si intitola 'Figlia di…', con il quale Loredana ha partecipato come ospita a Sanremo 2021.

Il palco del Summer Knights di Pisa sarà una delle tappe anche del tour estivo di Francesco De Gregori, che torna finalmente live con 'De Gregori & Band Live– Greatest Hits'. Un'occasione per godersi le canzoni più famose e significative del repertorio del grande cantautore. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni). L'appuntamento è per giovedì 9 settembre.

Sarà il tango argentino di Astor Piazzolla il protagonista, venerdì 10 settembre, del concerto 'Astor 100...Dantango' al Giardino Scotto di Pisa. Un concerto che reinterpreta e racconta le musiche del compositore argentino. I testi sono di Louis Borges, che lungamente ha collaborato con Piazzolla dando alla luce numerosi capolavori come i cicli delle Baladas e delle Milongas. Ma il 2021 è anche l’anno che celebra Dante nel 700° anniversario della morte, il Sommo Poeta, al quale Borges dedica alcune opere nelle quali presenta la sua Beatriz. Lo spettacolo narra di un mondo di speranza e disillusione, di passioni e di tradimenti attraverso il pathos e l’ironia tipica della cultura sudamericana.

Per il jazz sono due gli appuntamenti in calendario il 6 settembre. Al Giardino Scotto sarà ospitato il concerto 'Classic#jazz' all'interno della rassegna 'Fuori Teatro'. I brani che formano il vasto repertorio da cui i musicisti che suonano jazz attingono traggono ispirazione da melodie composte decenni prima e a volte anche nei secoli precedenti, in epoche e contesti artistico-culturali diversi. Ciò che accomuna questi brani è la loro bellezza e il fatto di risultare sempre attuali, suscitando il desiderio anche di sperimentazione. L'altro appuntamento, sempre lunedì 6 settembre, è invece a Calci, nell'ambito del 'Certosa Festival', con il concerto jazz del 'Paolo Benedettini Trio'. Una grande serata gratuita di musica dal titolo 'Pisa-New York e...ritorno'. Sarà il contrabbassista pisano Paolo Benedettini, rientrato in Italia dopo un lungo periodo newyorkese in cui è stato membro stabile del trio di Jimmy Cobb, ad esibirsi insieme a Nico Menci (pianoforte) e Marco Bovi (chitarra). 'Connections' è l’ultimo album di Benedettini, da poco rientrato dalla Grande Mela dove ha collaborato con grandi artisti per tour mondiali e incisioni con le etichette più prestigiose.

Sette appuntamenti tradizionali, tre in Cattedrale e quattro in Camposanto, con programmi più che mai ambiziosi e originali, come sempre imperniati principalmente sulla musica sacra o comunque di ispirazione religiosa. Dal 9 al 24 settembre prossimi torna a Pisa l'ormai tradizionale rassegna 'Anima Mundi'. Con un nuovo direttore artistico, ancora una volta scelto fra i nomi più celebri in campo internazionale: l’inglese Trevor Pinnock, protagonista autorevolissimo dell’indagine sulla musica del passato, tanto come direttore d’orchestra quando come clavicembalista. Un appuntamento da non perdere.