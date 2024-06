Un mese di concerti con lo Scotto Festival: presentato il programma

Torna la rassegna estiva di musica al Giardino Scotto, con concerti di musica jazz, rock, folk, indie e world. Un fitto calendario di appuntamenti che prenderà il via domenica 30 giugno e proseguirà fino a martedì 30 luglio, frutto di un bando di co-progettazione pubblicato dall’Ufficio Cultura del Comune di Pisa e rivolto alle associazioni culturali cittadine.

Ad aggiudicarsi il bando è stato il partenariato di associazioni composto da Pisa Folk, Pisa Jazz, Re-play, Borderline Club e The Thing, che ha proposto un cartellone ricco di eventi e concerti che spaziano vari generi musicali, in grado di coinvolgere un ampio numero di fruitori e arricchire l’offerta di eventi culturali a disposizione di cittadini e turisti.

Il programma degli appuntamenti è stato presentato stamani, 25 giugno, in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, e dei rappresentanti delle associazioni vincitrici del bando comunale: Francesco Mariotti (Pisa Jazz), Alessandro Sabadini (Borderline), Mariangela Barbarito (Pisa Folk), Pietro Malvenda (Re-Play) e Andrea Vescio (The Thing).

"Dopo il successo che stanno ottenendo gli appuntamenti dello Scotto Festival - ha dichiarato l’assessore alla cultura Filippo Bedini - torna anche quest’anno, con un’offerta di qualità che vede protagonisti ospiti nazionali ed internazionali, la rassegna estiva di musica al Giardino Scotto, che già nelle passate edizioni ha fatto registrare numeri importanti. Siamo molto soddisfatti nel percorso di crescita che caratterizza questa rassegna, sia in termini di offerta che di risposta da parte dal pubblico. Una buona valorizzazione e una offerta che rende sempre più appetibile uno spazio importantissimo della nostra città come il Giardino Scotto. Un’area a cui quest’anno si aggiungerà, in occasione dell’evento in programma il 20 luglio, il bellissimo spazio interno del Bastione San Gallo che ospiterà una delle iniziative in cartellone".

I biglietti per i concerti si possono acquistare nelle varie piattaforme per l’acquisto on-line indicate dalle singole associazioni. Ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto saranno rese disponibili nella sezione 'Cultura' del sito del Comune di Pisa.

Il programma

Domenica 30 giugno - Folkstone + Deathless Legacy

A cura di Borderline Club

Mercoledì 3 luglio - C’Mon Tigre

A cura di The Thing

Giovedì 4 luglio - Supertaranta Ensemble

A cura di Pisa Folk

Venerdì 5 luglio - Davide Ambrogio con Emozioni e Invocazioni - Canti rituali d’Aspromonte; a seguire Raiz canta Sergio Bruni con Raiz e Radicanto

A cura di Pisa Folk

Domenica 7 luglio - Cécile McLorin Salvant

A cura di Pisa Jazz

Lunedì 8 luglio - MiXMONK (J. Baron, B. De Looze, R. Verheyen) + Street University Quartet

A cura di Pisa Jazz

Mercoledì 10 luglio - Fabrizio Bosso 4tet “We Wonder” feat. Nico Gori + Wes or No Trio

A cura di Pisa Jazz

Giovedì 11 luglio - Roberto Gatto “Time and Life” + No_Refrain

A cura di Pisa Jazz

Venerdì 12 luglio Miguel Zenon Quartet + Daniele Gorgone 5tet ft. M. Rosen & Q. Collins

A cura di Pisa Jazz

Sabato 13 luglio - Hamid Drake’s Turiya “Honoring Alice Coltrane” + Pasquale Calò Quartet

A cura di Pisa Jazz

Domenica 14 luglio - Enrico Rava “The Fearless Five”

A cura di Pisa Jazz

Lunedì 15 luglio - Hiromi + Get Wet

A cura di Pisa Jazz

Mercoledì 17 luglio - Siena Jazz University Orchestra “Wayne Shorter Tribute” + Mauro Grossi & Livensemble Mediterrando

A cura di Pisa Jazz

Giovedì 18 luglio – Goran Bregović & The Wedding and Funeral Band

A cura di Pisa Folk, The Thing, Pisa Jazz

Sabato 20 luglio - Lakecia Benjamin + Trilok Gurtu

A cura di Pisa Jazz

Mercoledì 24 luglio - Frida Bollani Magoni

A cura di Pisa Jazz

Giovedì 25 luglio - Virginiana Miller

A cura di Re-Play

Sabato 27 luglio - Black Heart Procession

A cura di Re-Play

Domenica 28 luglio - Alabaster dePlume

A cura di Re-Play

Martedì 30 luglio - Tommy Emmanuel

A cura di Borderline Club e Pisa Jazz