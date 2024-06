Concerto per i 100 anni del Liceo scientifico Dini

In occasione dei 100 anni del Liceo, il gruppo del Coro offre un concerto finale aperto alla cittadinanza. Sarà l'occasione per ripercorrere due tappe storiche del Coro, realizzate in collaborazione con il Laboratorio Teatrale: rispettivamente 'L'Opera da tre soldi' di Bertolt Brecht con musiche di Kurt Weill (portato in scena nel 1999) e il musical 'I Miserabili' con musiche di C. M. Schonberg (portato in scena nel 2015). Per l'occasione suoneranno con il coro del liceo anche cinque musicisti del Dini: Bianca Santarnecchi (violino), Giulio Bozzi (violoncello), Alberto Maestro (violoncello), Viola Raspolli (pianoforte) e Alessandro Gatti (percussioni). L'evento si svolgerà Lunedì 10 Giugno 2024, ore 19.30, nel chiostro della Chiesa del Carmine – Corso Italia. Ingresso libero.