Feste e concerto per l'850° anniversario della posa della prima pietra della Torre di Pisa

Il giorno 9 agosto 2023 si apriranno i festeggiamenti per l’850° anniversario della posa della prima pietra del Campanile di Pisa che avranno la durata di un anno (dal 9 agosto 2023 al 9 agosto 2024), il cui programma verrà presentato dal Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, dal Sindaco di Pisa e da S.E. l’Arcivescovo di Pisa alle ore 10.30 presso l’Auditorium Toniolo al Museo dell’Opera del Duomo di Pisa.

La giornata del 9 agosto 2023 prevede, oltre alla conferenza stampa in cui verranno presentate le varie iniziative che si svilupperanno durante l’anno, anche le seguenti attività celebrative:

- Ore 12 Suono delle campane del Campanile.

- Ore 21.30 illuminazione del Campanile e proiezione del logo dell’850° sul muro esterno del Museo dell’Opera.

- Dalle ore 20.30 alle ore 24.00 Apertura gratuita di tutti i monumenti della Piazza del Duomo tranne il Campanile perché illuminato e non visitabile per motivi di sicurezza.

- Dalle ore 21.45 sulle gradule della Cattedrale (di fronte alla porta di San Ranieri) un concerto di pianoforte del Maestro Ramin Bahrami, con libero accesso.

Il programma del concerto:

o J.S.Bach: Aria dalle 'Variazioni Goldberg'

o J.S.Bach: Aria sulla 4 a corda bwv 1068

o L.V. Beethoven: Adagio dalla sonata n.14 op 27 n.2 'Al chiaro di Luna'

o J.P. Rameau: Tambourin dalla Suite in mi minore

o W.A.Mozart: Marcia alla Turca KV 331 in la maggiore

o L.V. Beethoven: Für Elise

o J. Brahms: Intermezzo in la maggiore n.2 op. 118

o F.Chopin: Valse in do diesis minore op 64 n.2

o S. Rachmaninov: Prelude op 3 n.2 in do diesis minore

o F.Mompou: Cancon y Danza n.6 in mi bemolle minore

o A. Rohani: Gole Sangam. (Melodia persiana)