Concerto a Palazzo Reale 'Miti, visioni e lezioni. Igor F. Stravinskij' - Pianoforte a quattro mani con Chiara Montelatici e Paolo De Felice

“PUR BELLA LAVITA. MUSICHE NEI LUOGHI STORICI DI PISA”, quarto appuntamento domenica 29 maggio ore 16.30 presso la splendida Sala degli Arazzi del Museo nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46 Pisa. Le Associazioni Ex allievi e Allievi del Sant’Anna in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Toscana - Museo Nazionale di Palazzo Reale presentano “Miti, visioni e lezioni – Igor Stravinskij”. Il concerto vede protagonista il duo pianistico Chiara Montelatici-Paolo De Felice, entrambi toscani di nascita e di formazione, Montelatici fiorentina e De Felice pisano, che eseguirà Le Sacre du Printemps nella trascrizione dell'autore per pianoforte a 4 mani e i Five Easy Pieces. Claudio Proietti introdurrà il concerto presentando la partitura che ha cambiato la musica del XX secolo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotazioni purbellalavita@gmail.com