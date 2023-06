Concerto per i quattrocento anni di storia dell'Accademia dei Disuniti di Pisa

Proseguono le iniziative per i quattrocento anni di storia dell'Accademia dei Disuniti di Pisa, che in tale contesto organizza e offre alla cittadinanza un concerto di eccezionale livello. Venerdì 16 giugno alle ore 17, 30 nella Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, infatti, eseguiranno musiche di Bach e Brahms il maestro Maurizio Baglini, pluripremiato pianista internazionale e la violoncellista Silvia Chiesa, raffinata interprete dal vasto repertorio, che in duo col maestro Baglini ha all'attivo, fra l'altro, oltre duecentocinquanta concerti in tutto il mondo.

Si evidenzia che il Maestro Baglini, illustre pisano, nel 2022 è stato insignito dall'Accademia dei Disuniti della Benemerenza di San Ranieri, “...per aver portato lustro e onore al nome della città di Pisa nel mondo”.

La cittadinanza è calorosamente invitata.