'Concerto alla Kaffeehaus' alla Villa di Corliano

Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia...

presenta



Giovedì 29 giugno

Villa di Corliano

in occasione della festività dei patroni SS Pietro e Paolo con il patrocinio di ADSI Sezione Toscana e Delegazione Dimore Pisane

"CONCERTO ALLA KAFFEEHAUS"

Anna Ulivieri – flauto

Stefano Quaglieri – chitarra

Massimo Signorini – fisarmonica



Un progetto dedicato al tango Liberty dall’Argentina all’Europa, un omaggio a un forte legame interculturale esistente nonostante la lontananza geografica.

Intorno al 1910 il tango arriva in Francia e Parigi diventa la sua seconda patria da dove si diffonde velocemente in tutta Europa. Anche Erik Satie compone Le Tango Perpétual.

Nello stesso periodo Pietro Mascagni, in Argentina per la prima assoluta a Buenos Aires della sua opera “Isabeau” acclamato come uno dei più grandi compositori e direttori d’orchestra di tutti i tempi, conosce Angel Villoldo che gli dedica il tango “Don Pedro”.

Il tango apprezzato dalle classi più alte della società entra nei cafè e nelle sale da ballo raggiungendo l’apice del successo con Carlos Gardel e il suo Tango Cançion.

Astor Piazzolla lo racconterà con “Cafè 1930” nella suite per flauto e chitarra “Histoire du tango”.



Tutto il programma della giornata come da tradizione:

___________________________________________________

alle 18:00

la celebrazione religiosa nella Chiesa di Corliano

alle 19:30

l’APERITIVO del Caffè dell'Ussero a Villa di Corliano e il CONCERTO nel parco

alle 21:00

la CENA DORATA a cura dell'Osteria all'Ussero da Antonio

e la nomina del vincitore del concorso “LE VELE DI SAN PIETRO”.

Il menù:

Muffin d’asparagi con cuore di scamorza affumicata, crema di curcuma

Risotto allo zafferano con fiori di zucchini e tuorlo marinato

Turbante d’Orata con pomodoro datterino giallo e patate duchessa

Semifreddo al limone con bubble liquida di passion fruit, scorza di limone candita su crumble di mandorle

Acqua minerale, vino selezione dell’Osteria, moscato e caffè



Il concorso “LE VELE DI SAN PIETRO”

è un omaggio all’antica usanza contadina di predisporre nella notte fra il 28 e il 29 giugno una damigiana di vetro riempita d’acqua e nel far colare nell’acqua un albume d’uovo.

Entro le ore 20:00 della sera precedente, esclusivamente i residenti di San Giuliano Terme potranno consegnare nei magazzini dell'ex Fattoria (ora Osteria dell'Ussero) le damigiane che si contenderanno il tradizionale premio. Il mattino seguente si troveranno nell’acqua delle strutture, formate dall’albume, che ricordano le vele di una nave. A Corliano si raccontava ai ragazzi che le vele fossero quelle della barca dell'apostolo Pietro, da lui usata per approdare a San Piero a Grado e diffondere nel mondo la fede cristiana. La damigiana che mostrerà il disegno ritenuto più bello farà vincere ad un residente nel Comune una cena per 4 persone all'Osteria dell'Ussero.

__________________________________

INFO e PRENOTAZIONI:

aperitivo e concerto: 20 euro - ridotto soci Coop 18 euro

concerto e cena: 35 euro - ridotto soci Coop 33 euro

aperitivo, concerto e cena 45 euro - ridotto soci Coop 43 euro

La prenotazione è da effettuarsi entro domenica 25 giugno

tramite messaggio Whattsapp al 3515043133



inviando una mail ad asscultchivuolesserlietosia@gmail.com