Articolo 11 Underwood in concerto a Fornacette

Un gruppo di amici e musicisti che si è ritrovato ad anni di distanza dal loro esordio artistico, avvenuto proprio in occasione di una festa paesana.

Una band tutta calcinaiola che fa della passione per la musica il suo motore, ma che è anche capace di coniugare l'impegno artistico a quello solidale.

Stiamo parlando degli Articolo 11 Underwood che domenica 31 luglio a partire dalle ore 21.30 saranno in concerto, rigorosamente dal vivo, in piazza Timisoara a Fornacette.

Un'esibizione live che non mancherà di appassionare tutti gli amanti della buona musica e tutti coloro convinti del fatto che “La strada per la vita è quella della pace” come campeggia scritto in caratteri cubitali nel manifesto di presentazione del concerto. E, in effetti, le cover proposte dalla band avranno come tema dominante quello della pace e non mancheranno neppure brani memorabili che attingono dal repertorio nazionale e internazionale che saranno introdotti da Sabrina Funari. Per ascoltarli sarà sufficiente mettersi comodi e godersi le cover degli Articolo 11 Underwood al gran completo, ovvero Marco Fogli (chitarra e voce), Giacomo Ranfagni (tastiere e voce), Davide Barsocchi (basso/chitarra), Davide Camilloni (batteria).

Il repertorio degli Articolo 11 Underwood, come i fan più affezionati ormai sanno bene, spazia nel vasto mondo del genere cantautoriale e alterna brani di artisti stranieri e italiani.

Il concerto di domenica 31 luglio a Fornacette rientra nell’ambito della rassegna 'Chiare, Fresche e…dolci sere' organizzata dal Comune di Calcinaia.