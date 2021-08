Il concerto 'Astor 100...Dantango' al Giardino Scotto: un omaggio al tango argentino di Astor Piazzolla

Nell'ambito di 'Antifona Festival' si terrà, nella cornice del Giardino Scotto, 'Astor 100...Dantango', un concerto che reinterpreta e racconta il Tango Argentino di Astor Piazzolla, il compositore oggi più conosciuto, eseguito e amato in tutto il mondo in occasione del centenario della nascita. I testi sono di Louis Borges, che lungamente ha collaborato con Piazzolla dando alla luce numerosi capolavori come i cicli delle Baladas e delle Milongas. Ma il 2021 è anche l’anno che celebra Dante nel 700° anniversario della morte, il Sommo Poeta, al quale Borges dedica alcune opere nelle quali presenta la sua Beatriz. Lo spettacolo narra di un mondo di speranza e disillusione, di passioni e di tradimenti attraverso il pathos e l’ironia tipica della cultura sudamericana.

'Trio Accord': Gennaro Minichiello, violino, Giovanna D’Amato, violoncello; Ezio Testa, fisarmonica; Nicolle Millo, voce

Programma:

Cancion de las venusinas (musica) - Il tango (testo)

Adios nonino (musica)

Incipit Aleph (testo)

Violentango (musica)

Milonga dei mori (testo)

Milonga de angel (musica)

Che tango che (testo)

Meditango (musica)

L’Aleph II (testo)

Escualo (musica)

(testo dantesco)

Borges ed io (testo)

Oblivion (musica)



Libertango (musica)Cancion de las venusinas (musica) – Aleph III (testo)

