'Per un Pugno di Note': la Filarmonica Pisana dedica a Morricone il 'Concerto degli Auguri'

Mercoledì 7 dicembre alle 21:15, al Teatro Verdi, si terrà l’annuale 'Concerto degli Auguri' che la Filarmonica Pisana offre ogni anno alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, dal titolo 'Per un Pugno di Note', ha in programma esclusivamente le immortali musiche di Ennio Morricone. Della sua vastissima produzione verranno eseguiti i brani più significativi, a partire dalla trilogia del dollaro, che saranno brevemente illustrati dal punto di vista storico e musicale da Chiara Prosperini.

Le trascrizioni dei brani sono state realizzate dal Maestro direttore, Paolo Carosi, che pur ampliando l’organico ha voluto rispettare il più possibile la strumentazione originale voluta da Morricone: un suo elemento distintivo e straordinariamente creativo, una sperimentazione timbrica geniale e innovativa che ha segnato la strada della successiva musica da film. Con questo obiettivo in mente è stato raccolto un notevole numero di strumentisti, attingendo anche agli studenti e agli insegnanti dell’Orchestra della Scuola di Musica della Filarmonica, coinvolgendo la soprano Alessandra Rossi, il Coro della Filarmonica e il Coro E. Pappalettere del Liceo Dini coordinati dal maestro Giovanni Del Vecchio e lo straordinario fischio di Tommaso Novi. Oltre al grande numero di musicisti, ben 120, c’è il più grande catalogo di timbri strumentali che mai la Società Filarmonica abbia esibito in un solo concerto.

Dopo due anni di attesa, dato che il concerto era stato pensato per essere eseguito nel 2020 e la pandemia ha impedito di eseguirlo prima, viene presentato un concerto fatto con il cuore, per riconoscere a Morricone quelle qualità che lo hanno portato al meritatissimo successo, con tutto l’affetto e la stima per una persona così speciale. L'ingresso è gratuito con offerta fondi a favore di Telethon e con prenotazione obbligatoria al link: https://per-un-pugno-di-note.eventbrite.it/. Nel foyer sarà possibile acquistare i cuori di cioccolato che ogni anno Telethon mette in vendita per raccogliere fondi per la Ricerca sulle malattie genetiche rare.