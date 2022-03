Concerto di Bach alla Chiesa di San Michele degli Scalzi

Il prossimo venerdì 18 marzo, presso la chiesa di S. Michele degli Scalzi (Pisa), si terrà un'elevazione spirituale in musica. A suonare saranno i giovani professionisti dell’ensemble strumentale I Bei Legami, diretti dal m° Pietro Consoloni. Il gruppo presenterà un ciclo di musiche d’ispirazione sacra del grande genio di Lipsia, Johann Sebastian Bach.

Il programma vedrà anche una cantata per soprano, tromba e orchestra con i solisti Jennifer Schittino, soprano e Andrea Bracco, tromba; oltre che a un concerto per due violini e orchestra interpretato dai violinisti Alessio Mannelli e Emanuele Luzzati. Un'interessante meditazione musicale sui grandi capolavori della musica barocca, prima che il gruppo parta in trasferta a eseguire questo stesso programma



Sarà possibile accedere alla chiesa dalle ore 21.00,, esibendo la certificazione verde (green-pass).