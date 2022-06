Concerto dell'ensemble strumentale 'I bei legami' nella Chiesa di S. Maria del Carmine

Domenica 12 giugno ore 21.00 presso il Chiostro storico della Chiesa del Carmine (Corso Italia, Pisa) avrà luogo un concerto di musica gratuito che verrà offerto ed eseguito per la cittadinanza tutta dal gruppo da camera I Bei Legami.

L'occasione è promossa dall'Ass. Culturale I Bei Legami congiuntamente al patrocinio della Port Authority di Pisa, nella figura dell'ing. Salvatore Pisano e della Ass. Gli Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani, nella figura della Sig.ra Piera Orvietani Santerini. L'ensemble strumentale si farà promotore di un programma in grado di coinvolgere l'ascoltatore con musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla (di cui ricorre il 30° anno dalla morte 1992-2022). I quindici interpreti, sotto la guida del m° Pietro Consoloni, eseguiranno un percorso tra le Stagioni in musica, grazie all'estro dei solisti Alessio Mannelli ed Emanuele Luzzati.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Di seguito la locandina dell'evento