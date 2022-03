Concerto di beneficenza per gli animali in difficoltà al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Sono già in vendita i biglietti per il primo 'Live Aid for animal', il concerto di beneficenza che riunirà sul palco del Teatro Nuovo – Binario Vivo di Pisa oltre 30 artisti per un'unica causa: finanziare un nuovo progetto tutto dedicato ai cani/animali in difficoltà, i cui padroni non riescono a sostenere le spese veterinarie (dalle cure chemioterapiche alle protesi passando per tutte le altre operazioni importanti). L'evento, che vede il coinvolgimento delle associazioni cinofile e animaliste del territorio, nasce su iniziativa della band pisana 'Cattive Compagnie', che ha deciso di chiamare a raccolta un gruppo di ‘friends’: artisti, musicisti, gruppi, solisti di Pisa e Livorno (e non solo). Uno scambio di repertorio orizzontale che sarà intervallato da interventi e momenti di sensibilizzazione sul tema degli animali e delle adozioni. Tra gli interventi previsti nel corso della serata anche quello del presidente di Avis Pisa Paolo Ghezzi che presenterà, assieme ai volontari dell’associazione, il nuovo gruppo dei donatori a 4 zampe

L’ intero ricavato della serata – sommato alle donazioni extra che verranno raccolte tramite un conto corrente dedicato – sarà devoluto al progetto.

I biglietti si può partecipare acquistando un biglietto al costo di 15 euro direttamente al Botteghino del Teatro oppure on line attraverso il link www.ciaotickets.com/biglietti/ live-aid-animal-cattive- compagnie-friends-pisa

Il Cast : Cattive Compagnie – ovvero Luca Erriquenz, Andrea Samoni, Federico Casarosa e Francesco Griselli – suoneranno insieme a: Francesco Thomas Ferretti e Matteo Quiriconi (Quadrosonar), Alex Mastromarino, Michela Lombardi, Donatella Pellegrini, Piero Frassi, Daniele Torrini, Daniele Lanni, Oscar Bauer, Leandro Bartorelli, Davide Bonini, Gianni Bicchierini, Samuele Borsò, Cosimo Crott (Blow my Zeppelin), Max Panconi, Marco Acconci Luca Bernacchi e Ilario Cecchi (Queen at the race), Diego Ruschena, Giorgio Coradeschi, Barbara Acconci, Leonardo Sbrana (Blue Sugar), Nicola Pizzanelli, John Persico, Silvia Spagnoli e Antonio Marchesani.