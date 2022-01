Concerto blues all'Exwide di Pisa

Nonostante le nuove difficoltà causate dalla pandemia, Exwide non ferma la musica. Dopo la riapertura e i concerti di dicembre, gli appuntamenti continuano anche nel 2022. Sabato 8 gennaio, anche se con una forma diversa imposta dalle nuove norme, in programma la prima serata dell’anno con uno straordinario concerto. Elisabetta Maulo e Roberto Luti tornano infatti sul palco con il loro progetto acustico. Due artisti che si incamminano verso le origini del blues riscoprendo gli odori che portano verso New Orleans cullati dalle rive del Mississippi. Il loro repertorio va dalla meravigliosa Bessie Smith al grande e particolare Skip James, incontrando anche lo spiritual di Blind Willie Johnson.

Elisabetta Maulo è una cantante con un vasto background blues. Ha fondato, nel 2009, il gruppo di blues acustico 'Betta Blues Society', formazione di grande successo di pubblico e di critica che ha partecipando a diversi festival nazionali e internazionali. Roberto Luti nasce a Livorno nel 1977, sin da ragazzo si appassiona alla chitarra e al blues e rock americano, apprendendo i primi rudimenti dal padre, negli anni poi approfondisce lo strumento e gli stili, imparando dall' ascolto di svariati musicisti sia su disco che dal vivo. Roberto ha all'attivo numerose collaborazioni e lavori discografici che lo vedono ospite o parte integrante.

Ingresso: € 10 riservato soci ENTES. Biglietti disponibili in prevendita su oooh.events: https://bit.ly/32WefA2

Per accedere al concerto sono obbligatori il green pass e la mascherina FFP2.

Per le nuove norme in vigore non sarà possibile consumare cibi e bevande durante il concerto.

