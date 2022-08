'Angeli e diavoli, blues': tributo a Robert Johnson e Billie Holiday

Musica di gran classe, due monumenti del blues. Robert Johnson, anima oscura, il chitarrista del diavolo diventato un mito, e Billie Holiday, una voce che vola oltre, su ali di angelo intrise di dolore e orgogliosa fierezza. Ci sarà tutto questo giovedì 18 agosto alle 22 nel prossimo appuntamento della rassegna Notti Blu al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano organizzata e promossa dall'associazione Lungofiume.

'Angeli e diavoli, blues', con la regia di Massimo Corevi, vedrà tornare sul palco una formazione da batticuore, affiatata e pronta ogni volta a raccontare una storia dall'eterno fascino. Protagonista Angela Ameli, che ha anche curato i testi insieme allo stesso Corevi. Uno spettacolo di musica e parole: il dialogo scorre tra le storie evocate e gli strumenti musicali. I brani musicali in scena spaziano tra pezzi cult della tradizione blues americana, con rivisitazioni in chiave moderna. La narrazione è confidenziale, a tratti evocativa, in un susseguirsi avvincente e mai scontato. In scena: Angela Ameli, voce recitante; Ginevra Guerrini, cantante; Mirco Capecchi, contrabbasso; Diego Schiavi, chitarra; Michele Pileri, batteria. Produzione e organizzazione Associazione Lungofiume

Afferma Angela Ameli: "Angeli e Diavoli Blues nasce dal mio primo incontro con Lungofiume. Ne è scaturita un'intesa artistica e umana che tuttora continua. L'Angelo Billie Holiday e il Diavolo Robert Johnson, due giganti del blues. Ci soffermiamo e giochiamo intorno alle parole chiave del blues, con il suo linguaggio antico ma universale: ognuno canta un blues differente, ognuno ha il suo blues. Il filo conduttore è sempre la musica che arricchita dalla vibrazione della parola dà voce ai pensieri, agli stati d’animo, alle speranze, alle battaglie personali e umane di ogni tempo".

La formula:

- Cena + spettacolo (ore 20.30) 30 euro

- Solo spettacolo (ore 22) 18 euro

Per info e prenotazioni: 050 37518, Lungofiume 339 8269696. Notti Blu al Golf Club Tirrenia è una iniziativa pensata e organizzata dall'associazione Lungofiume e dal suo presidente Massimo Corevi (con il sostegno di Leo e i piccoli desideri), dal Golf Club Tirrenia con il patrocinio del Comune di Pisa. La rassegna rientra nel programma di Marenia 2022.