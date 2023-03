Capodanno Pisano, concerto al Lumiere

L'Associazione il Gallo di Borea APS, con la Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia, torna a proporre domenica 26 marzo il Concerto del Capodanno Pisano, iniziativa patrocinata dall'Amministrazione Comunale. L'evento, che si terrà ad ingresso libero al cinema teatro Lumiere (la scelta del luogo vuole essere un omaggio alla tradizione artistica e culturale cittadina in quanto, proprio nell'allora "Primario Cinematografo Lumiere” nel 1906 fu allestita la prima sala cinematografica d'Italia), è stato inserito nel calendario ufficiale delle iniziative previste per il Capodanno Pisano ed è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione offerta da Multirent Italia, partner dell'Associazione.

La conduzione dell'evento, seguito da Sestaporta.tv attraverso alcune interviste che già dai giorni precedenti ne promuoveranno l'articolazione ed i protagonisti, è affidata a Luca Micheletti, giovane artista pisano, che vanta molte esperienze a livello nazionale nel campo canoro e musicale, tra cui la partecipazione come finalista al 57esimo Festival di Castrocaro, trasmesso in diretta su Rai Uno.

Il concerto del capodanno pisano intende essere un momento di omaggio a tutta la città con l'esibizione di gruppi ed artisti pisani emergenti ma di indubbia qualità, che intendono, attraverso la musica, rendere un tributo alla ricorrenza che per Pisa segna l'ingresso nel 2024. Al contempo l'iniziativa si propone di essere l'occasione per avvicinare un vasto pubblico giovanile al mondo delle tradizioni storiche cittadine ed in particolare al Gioco del Ponte. Durante la serata saranno infatti vari i momenti in cui alla musica proposta saranno alternati richiami alla passione per il Gioco ed alle attività svolte in particolare dalla Parte di Tramontana. Per questo l'Associazione Gallo di Borea APS e la Parte di Tramontana hanno strutturato l'evento in modo che la musica e l'aggregazione giovanile possano fare da supporto alla divulgazione del Gioco del Ponte.

Durante la serata si alterneranno sul palco Volpe, che si è qualificato alla fase finale del contest nazionale IMNEXT, Candreva, freschi del grande successo ottenuto dal loro album su riviste e webmagazine ed infine dal DJ set Italians-a-gogo con un viaggio dagli anni settanta ed ottanta ai giorni nostri. Gli artisti animeranno così in particolare la presenza del pubblico giovanile, nella speranza di coinvolgere una platea sempre più vasta nelle iniziative collegate alle manifestazioni storiche.

Nel corso dell'evento avverrà inoltre il brindisi augurale al nuovo anno e la presentazione dei gruppi armati della Parte; Avrà inoltre avvio proprio nella serata il reclutamento di specialisti e figuranti per l'edizione del prossimo 24 giugno.