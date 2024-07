Concerto 'Cine Music': un viaggio nelle più belle colonne sonore

Doppio appuntamento nel fine settimana al Giardino dell'Asilo Maria Ausiliatrice della Stagione di spettacoli di Voices in the Wind intitolata 'Insieme con la Musica 2024'. Venerdì 12 luglio, sarà ospite l'ensemble Vocale Pop 'Coro Blu' diretto dal M° Maurizio Montanari che con la collaborazione di Lorenzo Mannari ci condurranno in un viaggio attraverso la musica da Film.

Non sarà il solito concerto ma un racconto multimediale, una narrazione trasversale nel tempo, un omaggio all'arte cinematografica e come sempre non mancheranno né le sorprese né le emozioni. Il Coro Blu è l'ensemble vocale amatoriale del Centro Culturale 'Stefano Faniglione', con sede in via Nardini 10 Quercianella (Livorno).