'Forever Queen', alla Città del Teatro di Cascina concerto di solidarietà a favore di Milano 25 Onlus

Venerdì 21 maggio, alle 21, serata di musica e solidarietà a favore di Milano 25 Onlus, l'associazione che sostiene i tanti progetti di Zia Caterina e dei volontari che la aiutano: alla Città del Teatro di Cascina il concerto "Forever Queen" della Filarmonica di Calci, diretta dal Maestro Lorenzo Bocci, su musiche dei Queen, che è stato eseguito dall'ensemble nelle più importanti piazze della Toscana. Il programma della serata è stato arricchito con alcuni brani mai presentati dalla filarmonica e, come gli altri, tutti arrangiati da Lorenzo Bocci. Parteciperà, eccezionalmente, Giorgio GogoDrums Vaglini alla batteria. In apertura di serata Caterina Bellandi sarà intervistata dal dottor Carlo Bertorello, psicologo e psicoterapeuta, sul tema "Educhiamoci a vivere il disagio percorrendo nuove vie", per ascoltare dalla voce di Zia Caterina storie che danno speranza e gioia ai loro protagonisti ma anche a coloro che ne sono spettatori.

Alle 17, invece, presentazione a Calci del libro "Taxi Milano 25'. I due eventi, patrocinati dal Comune di Calci e dal Comune di Cascina, sono stati organizzati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi APS di Calci grazie al sostegno di Unicoop Firenze - Sezione soci Coop Cascina ed alla collaborazione dell’associazione Amici della Certosa di Pisa a Calci.

Info

I biglietti per la serata sono acquistabili esclusivamente online sul sito OOOH.EVENTS (https://bit.ly/ milano25concerto), chi avesse difficoltà col digitale potrà ricevere assistenza nella sede della Filarmonica sabato 13 Maggio, dalle 10 alle 13.