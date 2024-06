'Cosa resterà di questi anni '80' - Concerto a Marina di Pisa

Continua la Stagione di spettacoli dell'Associazione Voices in the Wind di Marina di Pisa che dopo la 'Festa della Musica' propone un concerto inerente la musica di autore degli anni '80 interpretata e rivista dall'Ensemble Vocale Pop.



Un viaggio attraverso questo periodo non solo con la musica ma anche nella storia, nei costumi, negli eventi, nel nostro passato e nella sua attualità per le nuove generazioni.



Come sempre la musica di Voices in the Wind è accompagnata da una breve descrizione che possa coinvolgere lo spettatore e l'ascoltatore in questo viaggio trasversale tra lo stile, il tempo ed i ricordi.



Si ascolteranno sotto forma di Medley brani di: Tozzi e Raf, Gianna Nannini, Battiato ed altri importanti autori che ci hanno regalato brani rimasti cult nella nostra cultura.



L'ingresso è libero con volontaria offerta consapevole