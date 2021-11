Concerto del pianista Manuel Rivera nella Pieve di San Casciano

La Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano ospiterà, sabato 6 novembre 2021 alle 21.00, il, sposato con una cascinese e residente a Cascina da 30 anni. I suoi concittadini potranno dunque avere un assaggio dell’immensa bravura di questo artista straordinario, grazie all’evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Acam (Associazione Cascinese Amici della Musica). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti; prenotazione preferibile al numero 050-719319 (biblioteca), Green Pass obbligatorio.Protagoniste del concerto saranno le musiche di Franz Liszt, di cui Rivera è uno dei maggiori interpreti al mondo. Particolarmente apprezzato dalla critica nazionale ed internazionale per un naturale virtuosismo, si è esibito nei maggiori teatri in Italia e all'estero: Teatro Colón di Buenos Aires, Sala Philharmonia di Kyiv, Queen Elizabeth Hall di Londra, Park Music Hall di Dallas, Musikverein di Vienna.