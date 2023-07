Palaia, concerto degli allievi della banda

Sabato 8 luglio, alle 21:30 in Piazza Sant'Andrea a Palaia, si terrà uno spettacolo musicale del gruppo composto dagli allievi del corso di musica promosso dalla locale filarmonica Puccini. Gli allievi, assistiti e diretti dal maestro Riccardo Zini, daranno prova del lavoro che hanno svolto nell'ambito della loro formazione musicale presentando un originale e strutturato repertorio pop. I corsi musicali rappresentano per gli allievi un'occasione per incontrarsi e fare musica d'insieme, garantendo altresì un futuro per la banda paesana. L'ingresso alla manifestazione è gratuito e aperto a tutti.