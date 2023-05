Concerto degli angeli

Definiti 'voce degli angeli' a Kansas City, i cori ‘Allegro’, costituiti da 200 elementi, si presentano a Pisa, presso la Chiesa di San Nicola in Via Santa Maria, con una selezione di circa cinquanta giovani per questa grande ed unica occasione.



Sin dal '99, i cori ‘Allegro’ ispirano migliaia di spettatori ogni anno a livello locale, nazionale e internazionale, grazie al variegato repertorio e alle emozionanti esibizioni.



Il coro condividerà alcuni brani con i Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia