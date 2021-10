Concerto del trentennale della fondazione dell’Associazione degli amici dei musei e monumenti pisani

Giovedi 14 ottobre alle ore 21:00, concerto del trentennale della fondazione dell’Associazione Gli Amici dei Musei e Monumenti pisani, con il sostegno della Fondazione Pisa presso la Chiesa di Santa Caterina di Pisa.

Il concerto vedrà l’esecuzione, tra i brani noti della tradizione musicale europea come il Concerto per pianoforte e orchestra KV 467 di Wolfgang Amadeus Mozart, anche di due autori recentemente riscoperti, dandone così prima esecuzione in tempi moderni: Francesco Danielli e Cav. Andrea Bernardini.



Il repertorio per orchestra, pianoforte e soprano solista sarà interpretato dall’orchestra da camera I Bei Legami diretta dal m° Pietro Consoloni e dai solisti, Chiara Mariani, pianoforte, e Jennifer Schittino, soprano.



Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, la partecipazione alla serata di concerto è gratuita e permessa con Green-pass, senza obbligo di prenotazione fino a esaurimento posti dalle ore 20:30.

