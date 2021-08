Continua l'Estate Vecchianese con il concerto del 'Duo Galanti'

Non si ferma il programma dell''Estate Vecchianese 2021'. Giovedì 26 agosto alle 21.30, nella Chiesa di San Ranieri e San Vincenzo di Migliarino, sarà la volta del Concerto del 'Duo Galanti', con Sara Galanti alla viola e Antonio Galanti all'organo. L'evento è organizzato grazie all'Organaro Nicola Puccini (https://www.pucciniorgani.com/ index.html) che per l'evento metterà a disposizione gratuitamente un organo. L'iniziativa vede anche la fattiva collaborazione del Parroco e delle Suore Francescane di Migliarino per la loro ospitalità. Durante la serata saranno eseguite, tra le altre, opere di Bach e di Breval. Per prendere parte all'evento è necessario il greenpass.

Sara Galanti, violista e violinista, nasce a Pontedera nel 1999. Nel 2018 si diploma in Violino all’ISSM di Livorno e nel 2019 in Viola al Conservatorio di Perugia, col massimo dei voti. Frequenta il Biennio specialistico in Musica da Camera al Conservatorio di Firenze con T. Mealli. Si perfeziona in violino e viola con M. Fornaciari e in viola con D. Rossi (Biella, Accademia 'Perosi', Corso Accademico di Alto Perfezionamento). È premiata come solista in vari concorsi nazionali e internazionali. Antonio Galanti, organista e compositore, studia al Conservatorio di Firenze con G. Sacchetti, M. Mochi e C. Prosperi. Si diploma in Pianoforte, Composizione, Organo, Strumentazione per banda e Musica corale. All’Università di Pisa si laurea in Lettere, con tesi in Storia della musica. Consegue il Primo premio al VII Concours Suisse de l’Orgue, Svizzera, il Primo premio al XXXI Festival Musica Antiqua, Belgio, e il Terzo premio al XVIII International Edvard Grieg Competition for Composers, Norvegia. Dopo la docenza di Organo e composizione organistica nei conservatori di Avellino, Cosenza, Udine e Sassari e Armonia contrappunto fuga e composizione al Conservatorio di Alessandria, dal 2017 è titolare di Composizione al Conservatorio di Firenze.

Foto: pagina Facebook del 'Duo Galanti'

