Concerto del Duo Grandesso al Parco San Rossore

Venerdì 22 luglio alle 18.30, presso il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove a San Rossore, la rassegna ViviParco propone musica con il Duo Grandesso, a cura dell'Associazione Fanny Mendelssohn e La Voce del Serchio. Damiano Grandesso ai sassofoni: vicentino, ha già suonato nelle più prestigiose sale di tutto il mondo. E’ membro dei Five Sax e del Milano Saxophone Quartet con i quali ha effettuato tour in tutto il mondo per un totale di più di 400 recital. E’ vincitore di 12 primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Marcello Grandesso alla fisarmonica: ha collaborato con molteplici ensemble, formazioni cameristiche e cori come solista. E’ fondatore del progetto 'Il Maestro e Margherita' dall’omonimo romanzo di Michail Bulgakov che unisce musica, teatro, illustrazioni e danza contemporanea. E' vincitore del primo premio assoluto al 'Concorso internazionale di musica per i giovani' di Stresa. Insieme si esibiranno con un programma che spazia da milonghe a sonate. Ultimi posti disponibili: evento a ingresso gratuito, prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite

Tutti gli appuntamenti si svolgono verso il tramonto, dalle 18.30 alle 20 circa, e sarà possibile andare e venire in battello dal centro di Pisa, previa prenotazione e raggiungimento del minimo numero per attivare il servizio (per informazioni chiamare il centro visite di San Rossore allo 050530101 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, prezzo 10 euro a persona).