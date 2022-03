Concerto di Elisa a Pisa

Elisa, una delle cantautrici italiane più amate e apprezzate nel mondo, fa tappa a Pisa per il suo tour 2022 legato al nuovo album 'Ritorno al Futuro/Back to the Future', come di consueto ricco di influenze e collaborazioni. Nello stesso disco si trova la canzione 'O Forse Sei Tu' presentata a Sanremo, arrivata in finale e classificatasi in seconda posizione.

L'appuntamento è in Piazza dei Cavalieri per il 17 settembre alle ore 21.30. Biglietti in vendita su Ticketone.