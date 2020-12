Concerto Enrico Fink Trio

Il primo appuntamento del Festival Nessiah 2020, alla sinagoga di Pisa, è il concerto dell'Enrico Fink Trio. Martedì 8 dicembre, ore 20.30. Enrico Fink, voce e flauto; Massimo Ferri, chitarra, oud, bouzouki; Saverio Zacchei, trombone; Massimiliano Dragoni, salterio e percussioni.

Un viaggio intorno al mondo, attraverso la 'lente' della musica ebraica. Musica popolare e canti sinagogali, filastrocche e poemi liturgici espressi nelle lingue dei tanti luoghi e tempi della diaspora: e la capacità tutta ebraica di assorbire nel proprio patrimonio elementi che vengono da culture diverse, reinterpretandoli e inserendoli in un contesto nuovo. Enrico Fink in concerto con il nucleo fondatore dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, che da anni esplora i tanti linguaggi delle minoranze che compongono il tessuto sociale dell’Italia e dell’Europa di oggi, alla scoperta di una Babele di linguaggi tutti parte del mondo musicale ebraico, dall’Italia in viaggio attraverso epoche e continenti. Il modo migliore di definire questo lavoro è un 'percorso affettivo': un lungo lavoro di ricerca, studio ed esecuzione, ricco di differenti approcci alle differenti tradizioni ebraiche: dal canto sinagogale ai virtuosismi tradizionali delle danze est europee, da composizioni di carattere jazzistico a brani più legati all’esperienza classica contemporanea.

Le differenti ispirazioni musicali sono legate da un comune sentire: sono interpretate percorrendo la linea sottile fra il rispetto di melodie amate e di per sé significative, e la necessaria libertà nel riproporle e riviverle secondo una propria sensibilità. Il programma proposto è composto da musiche di compositori sparsi in tutto il mondo apparentemente molto distanti ma uniti dalla ricerca delle proprie radici ebraiche.