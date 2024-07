Concerto 'Erano gli anni 60' dei Tapyri a Marina di Pisa

Venerdì 19 Luglio continuano gli eventi nella Stagione di Voices in the Wind denominata 'Insieme con la Musica 2024'

Questa volta al giardino, al fresco e comodamente seduti ci allieteranno 'I Tapyri' un gruppo live di 6 elementi che ci condurrà nel mondo magico degli anni 60 (e un pò anche 70).

I Tapyri propongono una selezione dei migliori pezzi del periodo, talvolta offerta sotto forma di Medley, che ripercorre momenti del beat, del pop e quant'altro abbia fatto storia in quel momento discografico così importante ed innovativo.

Ascolteremo brani dei Beatles, di Battisti, di Mina, dei Camaleonti e molti altri.



I Tapyri sono: Soraya Martiniano Front Woman e voce Fabio Bellini Front man e Voce



Massimo Raffoni alle Tastiere e Luca Granata alla Batteria