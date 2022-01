Continua la buona musica (anche in streaming) all'Exwide

Il duo Lombardi – Frassi in concerto sabato 15 gennaio all'Exwide di Pisa. Un duo affiatato e ben collaudato grazie a più di vent'anni anni di concerti insieme, coronati da numerose incisioni, tra le quali una che vede i due talenti cimentarsi con i nuovi standard di compositori come Johnny Mandel e Michel Legrand, e due album dedicati alla musica di Sting. Queste ed altre melodie di autori contemporanei, come l’amato Burt Bacharach, si intrecciano nel loro repertorio con grandi classici del jazz e della bossanova, dando vita ad un caleidoscopico viaggio tra canzoni accomunate da melodie solide e testi di valore letterario, in cui la voce di Michela Lombardi è supportata dal timing formidabile di Piero Frassi, la cui inventiva ritmica non fa sentire la mancanza di altri strumenti. Green pass e mascherina FFP2 obbligatori. Divieto di somministrazione durante lo spettacolo. Al concerto si può partecipare sia dal vivo, sia a distanza dalla pagina Facebook del locale.

Foto: pagina Facebook Exwide