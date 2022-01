Il Palp a Pontedera ospita il concerto di Fogg

Giovedì 20 gennaio al palazzo Palp di Pontedera si terrà il concerto di FOGG, uno tra i più interessanti progetti emergenti italiani. Un concerto che anticipa l'uscita di un disco fresco di lavorazione che per il momento si sta diffondendo solamente attraverso gli appuntamenti dal vivo. Sul palco sarà accompagnato da una band speciale creata ad hoc per l'occasione. Durante l’esibizione saranno presenti anche alcuni ospiti a sorpresa ed altre collaborazioni con terze parti. Il concerto si svolgerà all’interno delle sale che attualmente ospitano la mostra 'Andy Warhol Icons!, in un luogo nato dall’esigenza di tutelare e valorizzare beni di interesse storico ed artistico. E' gradita la prenotazione al link https://www.eventbrite. it/e/biglietti-fogg-andy- warhol-icons-241202833167. Sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass e indossare la mascherina Ffp2 (tutte le info allo 0587468487 ).

Fogg è un un pugno di canzoni con la forma della nebbia ed il sapore del mare. E' musica liquida, mutevole, trasparente, che non ha paura di adattarsi al recipiente, cambiare faccia, guardarsi allo specchio per scoprirsi ogni giorno diversa. Fogg è un progetto che sorride a tutti perchè viene da lontano: affonda le radici nei precetti della musica colta, si esprime in italiano e tocca sonorità spesso molto diverse tra loro. Il risultato è naturalmente ibrido, stratificato, fatto di pop certamente, ma anche di cantautorato, black music ed elettronica contemporanea.