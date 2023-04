Teatro Nuovo, Francesco Bottai in concerto

Francesco Bottai torna in scena al Teatro Nuovo di Pisa mercoledì 5 aprile alle 21.30 per la rassegna musicale 'Frequenze'. Artista pisanissimo al suo secondo lavoro da solista "Ora ci penso" dallo scioglimento del sodalizio con Tommaso Novi, con cui aveva fondato e reso celebri 'I Gatti Mézzi'. 'Ora ci penso…', un album che pare segnare una svolta netta rispetto a tutto ciò che l’ha preceduto. Nove tracce, da 'Il cielo sopra il fosso' a 'Cant-auto-re', che raccontano un Bottai intimista, a tratti malinconico, eppure con uno sguardo ancora fiducioso verso il futuro. Un album che sembra seguire il filo rosso della necessità di riappropriarsi di un ritmo di vita più lento che lasci lo spazio e il tempo necessari per riflettere su ciò che accade, comprenderlo e rielaborarlo, e che pur nella sua vena personale e intimista si avvale del contributo di una affiatata band di musicisti.

Ad aprire il concerto, un altro volto pisano del panorama musicale, il cantautore Bernardo Sommani, classe 1993. Ha pubblicato tre album da autore e vanta una densa attività concertistica in Italia e all'estero. Ha condiviso il palco con molti artisti di fama nazionale ed internazionale come: Caparezza, The Zen Circus, The Giornalisti, Bobo Rondelli, Diaframma, Selton… Il suo ultimo album "Sto bene quando sudo" è un viaggio variopinto tra sonorità world, funk, pop e jazz, legate insieme dalla forma canzone.

Info

Biglietto: 10 euro

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/francesco-bottai-concerto-opening-bernardo-sommani

Orari botteghino del teatro: martedì, mercoledì, giovedì 16-19 oppure ad un’ora dallo spettacolo