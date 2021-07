Francesco Renga in concerto a Peccioli

Lunedì 19 luglio 2021 ore 21.30 l'Anfiteatro Fonte Mazzolla di Peccioli vedrà un ospite d'onore: Francesco Renga in 'Acoustic Trio-Estate 2021'. Il concerto del cantautore si tiene nell'ambito di '11Lune', la rassegna che anima l'estate di Peccioli per l'intero mese di luglio 2021. Sul palco saliranno in quattro: Renga sarà infatti accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre).Una ripartenza che, come promette l'artista, vedrà una scaletta speciale con arrangiamenti tutti nuovi. Il concerto è distribuito da LEG srl.

Per info su biglietti www.fondarte.peccioli.net