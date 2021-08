A Pisa Giancane e 'Ico e i casi umani'

Il 'Cantiere Sanbernardo' e 'Senzafilomusiccontest' presentano al 'Fuori Teatro Nuovo': Giancane, Open act, Ico e i casi umani, Stopmakingsensible dj set.

Componente del celebre gruppo romano 'Il Muro del Canto', Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country.



Il suo primo album si chiama 'Una vita al top' ed è uscito alla fine del 2015, un album country-neomelodico, d’orientamento western, ricco di rime selvagge. Il tour di 'Una vita al Top' e 'Una vita al Top Deluxe' conta oltre 150 date di presentazione in tutta Italia, compresi diversi sold out. Il 16 giugno 2017 esce 'Limone', il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti. Il video, prodotto è prodotto da, con la sua società di produzione audiovisiva indipendente TUMAGA, e Image Hunters, apprezzata film company romana. 'Ansia e Disagio' è il titolo del nuovo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, Giancane inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, adatta a qualsiasi età.umani sono un gruppo finto-rock di Pisa e suonano canzoni irriverenti e appassionate, in italiano, caratterizzate da testi tragicomici e musiche movimentate, con influenze punkrock, elettrowave, lo-fi, pop, e altro ancora. Nell'aprile 2019 esce in vinile 'Terriccio universale' (Aloch Dischi / Surfin'ki Records): 13 pezzi un po' folli, difficili da etichettare ma semplici da ascoltare.

