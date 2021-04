In occasione del capodanno Toscano 2021 l’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno presenterà in prima visione venerdì 30 aprile alle 21 sulla propria pagina Facebook il concerto de Il Rossignolo, ensemble strumentale italiano specializzato nell'esecuzione di musica barocca, galante e classica.

Il Rossignolo è una realtà musicale di livello internazionale, nata nel 1998 dall’idea del clavicembalista e attuale direttore Ottaviano Tenerani, nato e cresciuto nella frazione di San Romano, della flautista Marica Testi, anche lei residente a San Romano ma originaria di San Miniato, e del flautista e oboista fiorentino Martino Noferi. Il concerto che sarà trasmesso è stato registrato all’interno della sala Milani del Museo Civico di Montopoli.