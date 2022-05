Tra grandi classici e inediti: il concerto 'Insolo & Andrea Valeri' al Teatro Rossini

Live venerdì 20 maggio al Teatro Rossini di Pontasserchio: Luca Pirozzi e Andrea Valerin in concerto per una serata dedicata alla musica per chitarra e al cantautorato italiano. Un mix frizzante di canzoni tra i grandi classici ed alcuni inediti proposti da Luca Pirozzi, frontman dei Musica Da Ripostiglio, e dalla chitarra sperimentale di Andrea Valeri con il suo fingerstyle. Una serata da non perdere!



Luca Pirozzi, frontman dei Musica Da Ripostiglio, gruppo di due chitarre, voce, batteria e contrabbasso per numerosi spettacoli teatrali che li vedono sulla scena con Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e molti altri. Il 20 maggio presenta il suo nuovo disco InSolo che propone un viaggio tra le canzoni di De André, Celentano, Pino Daniele, Paolo Conte e i brani originali di Luca Pirozzi diviso in Quadri.

Andrea Valeri, chitarrista finger styler, sin dai suoi teneri 16 anni di età continua a raccogliere un successo mondiale. E’ definito nuovo ambasciatore della musica contemporanea, nonostante la classe 1991, è già veterano di molti dei più grandi palcoscenici di tutto il globo. Ha già pubblicato 7 album da solista e realizzato dozzine di collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti del mondo della chitarra e della musica di oggi.



Biglietti: info: teatrorossini@gmail.com Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/search