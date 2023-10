Cinema Lumière, Ishmael Ensemble e Frontal in concerto

La nuova edizione di Internet Festival, a Pisa da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, è dedicata all'Intelligenza Artificiale. Dalla riflessione su quanto e come le IA influenzino l'arte e la cultura, rimettendo in gioco concetti di creatività, originalità e proprietà intellettuale nascono gli appuntamenti di jazz, musica elettronica, arte, cinema, fumetto che si svolgono in diversi spazi della città per tutta la durata del festival. Un viaggio alla scoperta di paradisi artificiali di ieri, oggi e domani. Per due dei concerti in calendario, IF2023 torna anche quest'anno al Cinema Lumière in collaborazione con Pisa Jazz e con Toscana Produzione Musica.

Sabato 7 ottobre alle 21:30, il primo dei due concerti in collaborazione con Pisa Jazz, presenta sul palco del Lumière Ismhael Ensemble una fusione avvolgente di jazz sperimentale e melodie elettroniche che crea un'esperienza sonora unica e coinvolgente. Pete Cunningham, creativo musicista e producer dietro gli "Ishmael Ensemble", un progetto eclettico e avvincente che negli ultimi cinque anni si è affermato nella fiorente scena jazz britannica. Già con il primo album "A State Of Flow” Cunningham è riuscito a imporsi come innovatore sulla scena internazionale, ma la sua passione per l'esplorazione sonora si manifesta a pieno nell'album "Visions of Light". Pubblicato nel 2021, e già con oltre 10 milioni di stream, l'album cattura l'essenza della musica contemporanea mescolando elementi di jazz, elettronica e ambient. Le tracce sono viaggi sensoriali che fondono strati di suoni ricchi di emozione. "Visions of Light" è un'opera che riflette l'ingegno musicale di Cunningham, e che gli è valsa il titolo di "Album dell'Anno" su BBC 6 Music e l'invito di Gilles Peterson al New York Winter Jazz Festival. (Ingresso € 3 – prenotazioni su oooh.events).

Domenica 8 ottobre alle 21:30, sempre al Cinema Lumière, sarà in concerto il progetto inedito che unisce Frontal, il quintetto guidato da Simone Graziano, uno dei migliori pianisti e compositori emersi recentemente nel panorama italiano e Clap! Clap! produttore e performer di fama internazionale. Frontal è composto da alcuni tra i migliori talenti del jazz nostrano quali Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria e Dan Kinzelman al sax tenore, americano naturalizzato in Italia, voce originalissima del sassofono contemporaneo. Tre album all'attivo, da dieci anni la loro musica rappresenta l'evoluzione di un gruppo dall'affiatamento straordinario, che è riuscito a crearsi uno spazio sonoro proprio ed originale nella scena del jazz europeo. Clap! Clap!, nome d'arte di Cristiano Crisci, racchiudendo ispirazioni e stili disparati sulla pista da ballo della sua mente, da più di un decennio si è affermato come uno dei produttori di musica elettronica più audaci d'Italia. Ha portato i suoi energici spettacoli dal vivo nei club e sui palchi di tutto il mondo. La sua musica è una miscela unica di danza globale e suoni senza tempo che attingono dalla natura, dalla musica tradizionale, dalle registrazioni sul campo dell'elettronica di centri moderni come Chicago e Londra. (concerto in collaborazione con Pisa Jazz e Toscana Produzione Musica – ingresso € 3 – prenotazioni su oooh.events).