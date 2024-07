Concerto jazz di Nico Gori & Young Lions 4tet a Cascina

Siamo lieti di annunciare un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica: sabato 27 luglio alle ore 21:15, il celebre musicista Nico Gori si esibirà in un concerto ad ingresso libero in Piazza dei Caduti a Cascina in occasione della rassegna 'Metti una sera a Cascina'.



Nico Gori, un nome di spicco nel panorama del jazz italiano, è un musicista di straordinario talento e vasta esperienza. Riconosciuto come uno dei massimi esponenti del clarinetto e del sassofono, Gori ha dimostrato la sua versatilità e maestria in una varietà di contesti musicali, che spaziano dalle big band alle orchestre sinfoniche, dai gruppi jazz ai progetti da solista. La sua carriera, caratterizzata da una straordinaria capacità di adattamento stilistico, comprende musica classica, jazz, funky e acid jazz.



Dall'inizio della sua carriera nel 1998, Gori ha partecipato a numerose registrazioni con formazioni jazz, funk e pop, contribuendo anche alla realizzazione di jingle pubblicitari e musiche per la televisione. Ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del jazz internazionale, come Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano Bollani, Renato Sellani, Antonello Salis, Bruno Tommaso, Gianluca Petrella, Roberto Gatto, oltre che con noti artisti pop come Anna Oxa, i Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli.



L’evento a cura di Toscana Produzione Musica è organizzato da Fondazione Sipario Toscana ed è inserito nella rassegna 'Metti una sera a Cascina' del Comune di Cascina.