Serata a tutto jazz con 'Sharon Clark Italian Trio' all’Exwide di Pisa

Sabato 12 febbraio è in arrivo il terzo appuntamento dell’anno di Pisa Jazz con 'Sharon Clark Italian Trio' sul palco dell'Exwide a Pisa. Washington D.C. è una città piena di tesori nazionali. Tra questi, una figlia nativa, che si assicura che la ricchezza del jazz sia mantenuta viva in questi giorni. Sharon Clark con la sua voce dal vibrato sensuale e la sua tonalità incomparabile è stata acclamata da tutti i principali giornali, tra cui il Washington Post, il New York Times e il Wall Street Journal. Sono pochi i cantanti paragonati ai grandi, ma la signora Clark incarna i 'benedetti' che hanno avuto in dono una voce unica. Nel corso della sua carriera si è esibita, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico e critica nei suoi lunghi tour, in tutti gli Stati Uniti, in Asia e in Europa. Per la prima volta in Italia sarà accompagnata due esperti Jazzisti Italiani, ambedue forti di carriere internazionali alle spalle, il pianista toscano Daniele Gorgone ed il contrabbassista torinese Marco Piccirillo. Il repertorio sarà composto da standards poco trafficati tra cui alcune perle di Burt Bacharach, Ethel Ennis e Nat King Cole, per un concerto che si preannuncia pieno di accattivanti armonie e carico di swing.

Ingresso riservato soci ENTES. Per accedere all'evento sono obbligatori green pass e mascherine FFP. Info e prenotazioni su oooh.events e su WhatsApp (05028370)

Foto: pagina Facebook di 'Pisa Jazz'