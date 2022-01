Parking Attendants in concerto all'Exwide

Sabato 29 gennaio è una serata a tutto jazz all'ExWide di Pisa. Ad esibirsi sono infatti i Parking Attendants, un collettivo modern jazz di giovani e giovanissimi musicisti provenienti da tutta Italia. Due punte di diamante sono il sassofonista Attilio Sepe, che ha ricevuto il premio Giovani Visionari dalla Federazione Nazionale Il Jazz Italiano, e il pianista Guglielmo Santimone, che insieme ad Antonio Izzo (basso) e Marco Salvador (batteria) si è aggiudicato il premio Tomorrow's Jazz alla Fenice di Venezia. A contenere e bilanciare la loro energia si aggiungono la tromba di Mauro La Mancusa, la chitarra di Felice Chiaravalle e il songwriting sognante di Marta Frigo (premio Lelio Luttazzi 2021 per giovani cantautori jazz), che ha esteso notevolmente la gamma espressiva del gruppo. In quintetto, i Parking Attendants hanno registrato un album (Fireland, racconto in musica della Terra dei Fuochi) e un singolo (Prisoner) per Wow Records. In settetto, si sono esibiti sul prestigioso palco dell'Aquila (Il Jazz Italiano per le terre del sisma) con brani che sfociano in arrangiamenti collettivi e intrecci improvvisativi di grande energia. Tra luci boreali e melodie mediterranee, groove incendiari e attimi sospesi, è sempre percepibile la curiosità onnivora che ha caratterizzato i loro studi alla Siena Jazz University. Green Pass e mascherina FFP2 obbligatoria.

Marta Frigo: voce

Mauro La Mancusa: tromba

Attilio Sepe: sax

Guglielmo Santimone: pianoforte

Felice Chiaravalle: chitarra elettrica

Antonio Izzo: basso elettrico

Marco Salvador: batteria