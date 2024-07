'La magia di Faber', viaggio nelle canzoni di Fabrizio De André a Marina di Pisa

Continua la stagione 'Insieme con la musica 2024' organizzata da Voices in the Wind.

Sabato 20 Luglio 2024 alle ore 21.30.- sarà la volta dei 'Kinnara', famosa Cover band di Fabrizio De Andrè.

Definiti dalla critica i migliori interpreti della musica di Fabrizio De Andrè in Italia i Kinnara, il cui nome prende spunto da personaggi della mitologia indiana, si sono formati alla fine del 2001 a Massarosa. Capitanati dalla famiglia Pardini: Paolo, Luca e Sergio hanno sentito “l'obbligo” e il dovere di fare un omaggio a Fabrizio De Andrè e con l’aiuto di Sergio, memoria storica deandreiana e fratello maggiore di Paolo, sono riusciti in poco tempo a creare un gruppo che è riuscito ad entrare nello spirito e nella poetica del grande cantautore genovese. Ci accompagneranno in un viaggio acustico e poetico nelle più significative canzoni di Faber.

In questa occasione suoneranno

Luca Pardini (voce e chitarra), Andrea Vezzoni (chitarra e cori), Luca Tommasi (piano e tastiere).