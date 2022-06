Concerto 'La sconfitta di Borea' al Giardino Scotto

A conclusione delle celebrazioni del Giugno Pisano, l'Assessorato alle Tradizioni della Storia e dell'Identità del Comune di Pisa in collaborazione con l’Università di Pisa (CIDIC - Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura) e l’Associazione Culturale Box Humana, propone giovedì 30 giugno nella cornice del Giardino Scotto la cantata 'La sconfitta di Borea' di Antonio Salieri. Il concerto si svolgerà alle ore 21 con ingresso gratuito.

Si tratta di una prima esecuzione moderna basata sul manoscritto viennese del compositore, la cui edizione critica è stata curata dalla musicologa Biancamaria Bigongiali. I solisti saranno Rachael Jane Stellacci (soprano) e Claudio Mugnaini (basso), l’Orchestra dell’Università e il Coro 'Città di Pisa' saranno diretti dal Maestro Manfred Giampietro. A presentare l’evento stamani a Palazzo Gambacorti l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, il direttore d’orchestra Maestro Manfred Giampietro, la professoressa Maria Letizia Gualandi dell’Università di Pisa, Massimo Gelichi e la musicologa Baincamaria Bigongiali dell’Associazione culturale 'Vox Umana'.

"Siamo davvero felici - dichiara l’assessore Filippo Bedini - di chiudere in bellezza il Giugno Pisano della ripresa, come è stato quello di quest’anno, con un concerto che ha un rilievo a livello culturale davvero straordinario nella storia delle tradizioni storiche a Pisa. E’ il frutto di un percorso iniziato quattro anni fa dalla nostra Amministrazione, con la pubblicazione del libro 'Pisa identità e tradizioni', che conteneva, come fiore all’occhiello, il capitolo intitolato 'Tra Pisa e Vienna. Note per una cantata di Antonio Salieri sul Gioco del Ponte'. Un contributo per l’approfondimento della storia del Gioco del Ponte che nasce dal lavoro dell’archivista Manuel Rossi, che ha scoperto alla Biblioteca Nazionale di Vienna la composizione inedita di Salieri del 1777 dedicata alla battaglia del Gioco pisano".