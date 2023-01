Domus Mazziniana, concerto lirico della Scuola Bonamici

La Scuola di Musica Bonamici, in occasione della serata conclusiva della Masterclass di interpretazione sulla Trilogia Mozartiana, organizza un concerto lirico alla prestigiosa sede della Domus Mazziniana di Pisa. L'appuntamento è per domenica 29 gennaio alle 21.

Durante la serata si esibiranno giovani talentuosi cantanti al termine di una masterclass con orchestra a cura dei docenti Laura Brioli, Marco Voleri e Chiara Morandi, organizzata presso la Scuola Bonamici in collaborazione con Istituto Rodolfo Del Corona di Livorno, Vox artist e EstrOrchestra. Nel corso delle giornate di studio, dal 27 al 29 gennaio, saranno affrontati brani – arie, recitati e duetti – delle opere Don Giovanni, Così fan tutte

e Le Nozze di Figaro di Mozart. Gli interpreti, protagonisti del concerto del 29, saranno Laura Andreini, Marshal Arman, Sabina Caponi, Daniele Di Tommaso, Aleksandra Deviatilova, Letizia Greco, Josephina Hoogstad, Arsene Min Kuang, Claudio Mugnaini, Silvia Sbrana e Rachael Stellacci, accompagnati al pianoforte dai maestri Scilla Lenzi e Francesco Saviozzi.

I docenti della masterclass

Laura Brioli, mezzosoprano, ha collaborato con i più importanti direttori d'orchestra tra cui Philippe Auguin, Daniele Callegari, Giuliano Carella, Myung-Wung Chung, Massimo de Bernart, Placido Domingo, Asher Fish, Gian Luigi Gelmetti, Alain Lombard, Fabio Luisi, Fabio Mastrangelo, Zubin Metha, John Neschling, Claudio Scimone, Marcello Viotti, Alberto Zedda. Ha inciso per le case discografiche Warner, Bongiovanni, Kikko Music.

Marco Voleri, cantante lirico, collabora con pianisti accompagnatori e concertisti di fama mondiale, tra cui i maestri Gabriele Baldocci, Bruno Canino, Roberto Prosseda, Daniel Rivera, Roberto Negri e Marcello Guerrini. Nel corso degli anni si è esibito nei più grandi e prestigiosi teatri in Italia e all'estero interpretando più di 40 ruoli operistici e oltre 100 programmi concertistici.

Chiara Morandi, violinista e violista, ha all'attivo più di mille concerti tra cui numerosi recital ed esibizioni solistiche in tutta Europa. Nel 2011 ha fondato l'EstrOrchestra, un gruppo versatile che si contraddistingue proprio per la sua freschezza, sia nel modo di proporsi in pubblico che per la scelta dei programmi sempre stuzzicanti.

Info

Ingresso gratuito (prenotazioni al 335.8105473)