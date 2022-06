Concerto alle Logge dei Banchi degli Herpes

Sabato 2 luglio alle Logge di Banchi il gruppo musicale Herpes offre alla città di Pisa un concerto. Dopo il Capodanno Pisano 2019 il gruppo di rock identitario pisano torna a collaborare con l’Amministrazione Comunale. L’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini sottolinea come la produzione degli Herpes si sposi alla perfezione con uno dei principali obiettivi del suo mandato: "I brani degli Herpes sono un bel modo di fare cultura, perché mirano a restituire onore e meriti alla storia della nostra città, interpretandone l’identità e rivisitando momenti, episodi e personaggi da un’angolazione particolare. Un linguaggio diverso e divertente per continuare a parlare della grandezza di Pisa".

Il nome Herpes è l’acronimo di 'Hanno Elevato la Repubblica Pisana all’Eccellenza Storica'. Il concerto è anche l’occasione per una 'prima': il brano dedicato alla conquista delle Baleari è, infatti, un inedito. Andrea Masi, frontman del gruppo, non nasconde l’entusiasmo: "Voglio esprimere tutta la nostra soddisfazione per il fatto che riusciamo, col concerto di sabato, a proporre alla nostra città e ai nostri fan il nuovo brano che racconta della conquista pisana delle Baleari. E' un brano che da più di due anni aspetta di essere suonato in pubblico. Saremmo lieti che la data del 3 aprile, anniversario della vittoria, andasse ad arricchire il calendario alfeo, già ricco di ricorrenze storiche pisane. L’auspicio, condiviso dall’Assessorato alle Tradizioni, è che nel prossimo futuro si riesca a esibirci in prossimità del luogo che vide rientrare in Pisa da vincitori i suoi combattenti, ovvero dalle parti della chiesa dei Galletti".

Questa la scaletta dei 12 brani che verranno eseguiti: Terra di Mare, Capodanno Pisano, Miracoli, Kinzica, La conquista delle Baleari, Domenica pisana, La terza cerchia di mura, Luisa del Lante, Ugolino, Gioco di Pisa, Un vecchio e il mare, San Piero.