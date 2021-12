Concerto di Natale al Lumière a ritmo di Swing

Un concerto all'insegna dello Swing per festeggiare il Natale. L'appuntamento è per sabato 25 dicembre al Cinema Lumière con la musica del Nico Gori Swing Tentet. Lo spettacolo si chiama ‘The Tentet is coming to Town’ ed è tratto dall’omonimo disco della band, nel quale il grande clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori ripropone non soltanto i classici jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al pubblico europeo, ma anche vere e proprie chicche come ‘Christmas Island’ e ‘Zat You Santa Claus’. Nico Gori è attivo sulla scena italiana ed internazionale da oltre vent’anni ed è stato nominato dalla rivista Jazzit miglior clarinettista italiano per il 2017 e il 2018. Vanta collaborazioni con artisti di grande fama quali Tom Harrell, Fred Hersch, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano Bollani (con cui collabora stabilmente) e tanti altri. BIGLIETTI: https://bit.ly/nico-gori-concerto-di-natale

Obbligatorio il Super Green Pass.