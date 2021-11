Madaus in concerto al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance

Al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance venerdì 12 novembre - per la rassegna P.Arte da Noi, nella sezione dedicata alle 'Energie del Territorio' - arriva un concerto tutto dedicato alla figura di Frida Kahlo, con una band nata nell'area di Volterra, che si è fatta ormai conoscere in tutta Italia: i Madaus, composti da Aurora Pacchi alla voce, Antonella Gualandri al piano e David Dainelli al basso. Una chiara prevalenza al femminile, proprio mentre sui social si scatenano le polemiche sulla nuova edizione (quasi tutta la maschile) di X Factor. In scaletta, quattro brani originali e quattro cover del repertorio di Chavela Vargas. Ma non si tratta solo un omaggio alla tradizione messicana, bensì del risultato di una ricerca personale e artistica del gruppo ricca di molte sfumature che si materializzano soprattutto nei brani originali. Le donne sono una presenza importante in questo lavoro ma senza alcuna retorica, donne forti come la Macorina, sensuali, delicate come in Dormi Ancora, donne che hanno vissuto i propri desideri e che nell’essere sé stesse hanno cercato la propria libertà.

C’è un mondo a colori in questo album, fatto di tradizioni e sonorità apparentemente lontane nello spazio e nel tempo, ma che trovano una sintesi e un’armonia nello stile ormai definito e maturo dei Madaus e che fanno riflettere sulla complessità del tempo che viviamo. Più e meglio di un viaggio, Frida è un’esperienza emotiva ed epidermica tradotta in musica che ha già affascinato le centinaia di persone che sono riuscite a conoscere queste tracce negli ultimi live dei Madaus.