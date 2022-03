Michael Mayo in concerto al Lumière

Continua il Pisa Jazz Spring Season 2022 con un nuovo concerto in collaborazione con Music Pool. Mercoledì 16 marzo al Lumière di Pisa arriva a Pisa Michael Mayo, straordinario talento che con la sua voce sta raccogliendo consensi in tutto il mondo.

Nato a Los Angeles e figlio di musicisti di successo, Mayo è cresciuto accanto ad artisti del calibro di Diana Ross, Luther Vandross, Earth Wind and Fire e Stevie Wonder. Questa vicinanza lo ha aiutato a creare uno stile originale e versatile che va da R&B al Soul e al Jazz, forgiando la sua identità musicale ancora prima di salire sul palco. Ha frequentato l'acclamato Thelonious Monk Institute of Jazz Performance dove ha imparato da musicisti eccezionali tra i quali Wayne Shorter e Herbie Hancock. Ancora ventenne, Mayo è già un artista internazionale con una carriera che include l’aver cantato alla Casa Bianca, al Kennedy Center e all'American Voices Festival di Renée Fleming, nonché al Panama Jazz Festival. La rassegna è promossa dal circolo Exwide in collaborazione con Music Pool, con il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura e Comune di Pisa.

Info: www.pisajazz.it - info@ pisajazz.it – www. eventimusicpool.it; www.exwide.com – info@exwide. com

Per accedere al concerto sono obbligatori il green pass e la mascherina FFP2. Per le attuali norme in vigore non sarà possibile consumare cibi e bevande durante i concerti.