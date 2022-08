Concerto dei 'Modena City Ramblers' a Cascine di Buti

Torna il Festival Statale 439 a Cascine di Buti. Organizzato dall’Associazione MusicAle, dall’Associazione ButiTeatro e dal Comune di Buti con lo scopo di creare un evento di grande richiamo sul territorio, vedrà quest’anno la partecipazione eccezionale dei Modena City Ramblers.

Il concerto si svolgerà nel cuore del paese, sulla strada statale che appunto porta questo nome a partire dalle ore 21:00. Come tutti gli anni in apertura al concerto si esibiranno alcuni gruppi emergenti locali e a seguire l’esibizione dei Modena. Il costo del biglietto è stato fissato a un prezzo popolare di 5€ ed è acquistabile su TicketOne e Ticket Master. Il concerto chiude la stagione estiva 'ButiOff' che ha allietato, con molti eventi, le sere estive butesi. Infine, grazie al coinvolgimento delle attività locali, si potrà cenare in loco per gustarsi al meglio l’ultimo grande evento dell’Estate 2022.