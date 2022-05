Concerto di musica classica nella Basilica di San Piero a Grado

Un concerto per celebrare i 40 anni della società e per regalare una serata di emozioni ai cittadini di Pisa. E’ quello organizzato per domenica 8 maggio nella Basilica di San Pietro a Grado dalla Port Authority di Pisa (ex Navicelli) in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani.



- saranno proposte alcune delle melodie più note del panorama classico: la Sinfonia n. 40 in Sol minore, di Wolfgang Amadeuse la Sinfonia n. 1 in Do maggiore, op. 21, diAd esibirsi sarannoensemble cameristico dedicato alla promozione dei capolavori dell’Arte musicale, con particolare riguardo alla pagine della letteratura antica. Il nome del gruppo vuole riferirsi al primo numero della raccolta Scherzi musicali del celebre compositore Claudio Monteverdi, intitolato appunto I Bei Legami, opera che venne pubblicata a Venezia nel 1607. Un ensemble da camera che nasce a Pisa nel 2014 dall’intento di alcuni professionisti di voler creare un gruppo vocale capace di affrontare ed eseguire il repertorio europeo sacro e profano dei secoli XVI e XVII. A guidare l’ensemble sarà il Maestropisano doc, dottore di ricerca in Musicologia presso la classe dottorale del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e alla guida, tra le altre cose, del gruppo Resonare Vocal Ensemble di Roma, oltre che direttore artistico e musicale del Coro Monsignor Cosimo Balducci di San Miniato.Il concerto avrà posti limitati. Perun posto è necessario inoltrare una mail a, alla quale seguirà mail in risposta.